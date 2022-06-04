Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Следственными завершено расследование уголовного дела в отношении продавца-кассира точки продаж оператора сотовой связи. Мужчина обвиняется в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Компьютерное оборудование.

По версии следствия, продавец-кассир, используя служебное положение, посредством рабочего компьютера, без согласия абонентов получил незаконный доступ к конфиденциальной информации об услугах связи, передал её незнакомому ему лицу по его просьбе и за вознаграждение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.