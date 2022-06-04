Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Американская компания Blue Origin успешно провела в 4 июня новый суборбитальный туристический полёт корабля New Shepard. На его борту находись шесть человек. Трансляция события велась на сайте компании.

Небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Запуск корабля состоялся с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас). New Shepard поднялся на высоту 100 км и совершил посадку при помощи парашютов Продолжительность полёта составила чуть более 10 минут.

Запуск стал пятым полетом New Shepard с туристами на борту. Стоит отметить, что запуск корабля изначально планировали осуществить 20 мая. Однако за два дня до старта в работе одной из резервных систем были выявлены проблемы. Старт пришлось отложить.