Варшава, , 18:36 — REGNUM В Европейском Союзе начата работа по созданию седьмого пакета санкций в отношении России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати. Он считает необходимым не заморозить, а конфисковать российские активы.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о «Газпромбанке», — сказал Яблоньский.

Он также считает необходимым введение для России эмбарго на технологии, которые используются в промышленности страны. Обход санкций он назвал большой проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня ЕС одобрил шестой пакет санкций против России. В нём прописаны запрет на импорт российской нефти, поставляемой морским путём и расширение ограничений на экспорт в РФ химикатов и высокотехнологичной продукции.