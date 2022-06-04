4 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 19:05 — REGNUM «Природный газ и нефть-сырец?! Естественно, это очень важно, но рано или поздно (скорее, поздно!) это где-то заменят, но палладий, титан, неон — незаменимы! Доминировавшие поставщики — Россия и Украина. От поставки этих ресурсов зависит технологическая отрасль мира (целиком!), а вместе с энергетическим кризисом дело развивается в крайне опасном направлении!» — пишет на своей странице в соцсетях грузинский аналитик Д. Г. и задает пользователям очередную тему для дискуссий.

Чип Иван Шилов © ИА REGNUM

Далее для непосвященных пользователей поясняет, для чего нужны эти элементы и почему Россия в данном случае незаменима.

«Перебои в поставке или недостаток этих ресурсов тревожны, так как компоненты на их основе обязательны для производства микрочипов, литий-инонных аккумуляторов, телефонов, нержавеющей стали, батареек, стрелкового оружия, танков, самолетов и ракет, солнечных батарей и ветровых электростанций», — пишет автор поста.

А затем переходит на грузинскую реальность и с сожалением отмечает, что тупоумие и идеологическая ориентация части грузинского общества может окончательно погубить грузинское государство.

«К сожалению, у нас упрямо повторяют зазубренное зомбированное мнение…» — высказалась Е. Л.

«Сегодня всё это + уран становится валютой поважнее американских денег. Новых технологий уже не создают. Арифметика всё это», — констатировал В. П.

Палладий Stas1995

«Всё в этом мире сковано одной цепью. Мне кажется, что и войну на Украине они для собственного удовольствия развязали. Не нужна была эта война, а если продолжится, очень плохо будет для всего мира», — осторожно добавила М. Д.

«Почему не удается такому гигантскому государству (России) наладить отношения со своими соседями на основании партнерства и без взаимного противостояния? Можно ли иметь 14 соседей и со всеми иметь проблемы постоянно? Почему все пытаются уйти с его орбиты? Не потому ли, что не предлагает им ничего, кроме ненависти и угнетения? Если бы в 90-е годы у нас не отняли наши территории, думаю, лучше нас соседей у нее (России) не было бы», — поинтересовался Г. Х.

«Хороший вопрос. Постараюсь ответить на него в ближайшие дни», — пообещал автор поста.

«К сожалению, эти идеологически ориентированные выпады очень многим отравили сознание у нас, в Грузии, и опасаюсь, что надолго», — заметил Г. С.

«Справиться с этой ситуацией еще можно. А если не справимся, то мы, грузины, потеряем Грузию», — ответил автор поста.

«А что, если Россия на короткое время объявит ограничения. Чей ущерб тогда будет больше?» — обратилась с вопросом Л. Ф.

«Если не будет поставок, то после исчерпания запасов эти отрасли остановятся», — ответил Д. Г.

Производство углеродно-нейтрального никеля Nornickel.ru

«Обманываете, господин Д. Весь «развитый» мир и грузинские телеканалы и эксперты ведь заявляют, что Россия скоро распадется и рухнет? Если не сегодня, то завтра Украина перейдет в наступление и всё останется Украине и Западу? А Россия что, только бензоколонка? И еще столько всего говорят, так кому же верить?» — иронично заметил Г. Г.

«Европейские лидеры об этом вообще не говорят. Народ не должен верить… Если российские каналы смотришь, то ты путинист… Действительно, вся беда в нашей необразованности. Неужели в странах НАТО не нашлось лидера, который скажет правду?» — возмутилась Р. Ч.

«У России есть всё, но не производит ничего», — добавила М. И.

«Что значит не производит ничего? Откуда вы это взяли? Огромные проблемы России лежат совсем в иной плоскости, чем вы представляете себе!» — возмутился в ответ автор поста.

«Прекрасно производит и производила, но в самой России элиты всё уничтожили и на 99 процентов сделали ее зависимой от Запада. Хотя где были все эти мессенджеры, социальные сети, почтовые ящики, когда у России были собственные «одноклассники», «аська», «мейл. ру», но уничтожили своими же руками… У них сильнейшие программисты, но большинство или в Америку уехало, или хакерствует в пользу ФСБ», — пояснил Г. Б.

А ниже добавил: «У России сегодня самая стабильная валюта из денег всех бывших стран СССР. И прекратите смотреть «Мтавари», «Пирвели» и «Формулу». Слушайте информацию из других каналов».

«Потому и воюют с Россией так отчаянно. А Украина их вообще не интересует», — добавила М. Ц.