Барселона, Испания, 4 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Как сообщает издание Fichajes, три клуба испанской Примеры заинтересованы в том, чтобы взять 20-летнего испанского центрального полузащитника каталонской «Барселоны» Николаса Гонсалеса в аренду.

«Барселона»

По информации источника, в подписании Гонсалеса заинтересованы «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Валенсия».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Николас Гонсалес принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Текущее соглашение Гонсалеса с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 20 миллионов евро.