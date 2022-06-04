Анкара, 4 июня, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции проведут новые антитеррористические операции на севере Сирии с целью завершения формирования «безопасного коридора». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, устранить обеспокоенность Анкары в вопросе нацбезопасности позволят новые операции.

Президент Турции напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии уже были проведены ряд военных операций — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит».

«Все эти операции (ВС Турции) позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны подконтрольной террористам», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в Институте статистики Турции сообщили, что годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле.