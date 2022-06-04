Александровск, Пермский край, , 18:27 — REGNUM Сбивший в Пермском крае насмерть двух 15-летних девочек гражданин был пьян. Это следует из сообщения краевого управления СКР.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Кроме того, 43-летний гражданин ранее был неоднократно судимым. Его задержали. Следователи ходатайствуют о заключении задержанного под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 3 июня в городе Александровске. По данным следствия, гражданин угнал автомобиль и сбил двух велосипедисток.

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