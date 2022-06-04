Александровск, Пермский край, 4 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Сбивший в Пермском крае насмерть двух 15-летних девочек гражданин был пьян. Это следует из сообщения краевого управления СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Кроме того, 43-летний гражданин ранее был неоднократно судимым. Его задержали. Следователи ходатайствуют о заключении задержанного под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 3 июня в городе Александровске. По данным следствия, гражданин угнал автомобиль и сбил двух велосипедисток.