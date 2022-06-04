Москва, , 18:24 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала не демократичными заявления из обнародованной переписки бывшего главы секретной разведслужбы Британии МИ-6 Ричарда Дирлава. Такой способ смены власти — это чисто английская традиция, написала она в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

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«Вот фраза из переписки: «Целью является заблокировать любую сделку, которая будет основываться на малодушном и катастрофическом плане «Чекерс», если понадобится — убрать этого премьера Мэй и заменить на того, кто подойдёт». И буквально через несколько месяцев: «Избавься от неё теперь, и дело с концом». Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — отметила Мария Захарова.

Следствием заговоров она назвала то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провалилась со своим планом брексита в парламенте и в переговорах со странами ЕС. Итоги саммита порадовали тех, кто их планировал, считает представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Мария Захарова заявила о том, что скандал с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона можно сравнить с песней Робби Уильямса Party Like a Russian. В ней говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».