Москва, 4 июня 2022, 18:24 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала не демократичными заявления из обнародованной переписки бывшего главы секретной разведслужбы Британии МИ-6 Ричарда Дирлава. Такой способ смены власти — это чисто английская традиция, написала она в своём телеграм-канале.
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Следствием заговоров она назвала то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провалилась со своим планом брексита в парламенте и в переговорах со странами ЕС. Итоги саммита порадовали тех, кто их планировал, считает представитель МИД России.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Мария Захарова заявила о том, что скандал с вечеринками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона можно сравнить с песней Робби Уильямса Party Like a Russian. В ней говорится о людях, «забирающих деньги у всей нации».