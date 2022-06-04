Москва, , 18:22 — REGNUM Следственный комитет России дат оценку фактам обстрелов двух районов Донецка военными Украины, в результате которых погибла 78-леняя женщина. Об этом 4 июня сообщили в СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

»Следователи Следственного комитета России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против мирных граждан Донбасса. Согласно данным штаба территориальной обороны ДНР в Петровском районе Донецка на улице Углегорской в результате обстрела Вооружёнными силами Украины погибла 78-летняя женщина», — говорится сообщении.

Кроме того, при обстреле украинскими войсками Будённовского района Донецка пострадали три человека. Такие данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СКР заявили, что установят обстоятельства преступлений, совершенных киевским режимом, а причастных лиц привлекут к уголовной ответственности.