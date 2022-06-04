Хельсинки, 4 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, национальная сборная Финляндии в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ailura Миралем Пьянич

Стартовые составы команд:

Финляндия: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Дэниэл О’Шонесси, Роберт Иванов, Николай Алхо, Ере Уронен, Глен Камара, Робин Лод, Расмус Шуллер, Урхо Ниссиля, Теэму Пукки.

Босния и Герцеговина: Ибрахим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Юсуф Гажибегович, Анел Ахмедходжич, Сеад Колашинац, Саньин Прчич, Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Эдин Джеко, Мирослав Стеванович.

Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Николасом Уошем. В группе с Финляндией и Боснией и Герцеговиной также находятся сборные Румынии и Черногории.