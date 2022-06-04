Москва, , 18:52 — REGNUM Только пересмотрев свои экопривычки, возможно остановить необратимый процесс загрязнения, к примеру, вместо полиэтилена начать использовать авоськи, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, выступая сегодня, 4 июня, на VIII книжном фестивале «Красная площадь» в Москве

Светлана Радионова Пресс-центр международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Как сообщает пресс-центр международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», обращаясь к участникам самого большого книжного фестиваля с лекцией «Внедрение экопривычек во имя будущего поколения», глава Росприроднадзора, Светлана Радионова напомнила, как раньше люди ходили с авоськами, сдавали макулатуру, банки, металлом и не задумывались про экологичность, поскольку это было нормой и сегодня нужно вспомнить этот полезный опыт и передать будущему поколению.

«Государство вкладывает деньги, чтобы убрать свалки, наказывает нарушителей, которые сбрасывают стоки в реки и моря. Активисты не дают скучать ни власти, ни бизнесу, поднимая разные вопросы и проблемы. Но ничего не поменяется, пока мы не поменяем свои экопривычки. Начните с авоськи, она в тренде сейчас. Её многоразовое использование вместо пакетов — это первый шаг к изменениям», — подчеркнула глава природоохранного ведомства.

По словам Светланы Радионовой, для того, чтобы начать прививать новую экокультуру детям Росприроднадзор запустил международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого».

«На сегодняшний день мы уже получили свыше 6 тысяч работ из всех регионов России и 14 зарубежных государств. Дети и подростки говорят о том, что они хотят пить чистую воду, рассказывают, как сортируют мусор и даже создают цифровую одежду. Есть и такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создаёт уникальные приборы для мониторинга водоёмов и очистки воздуха», — подчеркнула Радионова.

«В год в России образуется только твёрдых бытовых отходов столько, что если перевести это в «Титаники», то получится, что ежегодно надо отправлять куда-то 1000 таких кораблей-гигантов. Но куда их отправить? Все это остается у нас… Пока каждый не начнет что-то менять, ничего не изменится. Экология — дело каждого, начните что-то менять, и мир преобразится», — призвала Светлана Радионова.