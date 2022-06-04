Красноярск, 4 июня, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Красноярске нашли пропавшую ранее 12-летнюю девочку из микрорайона Солнечный. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

(сс) Pieterjan Vandaele Подросток

«Сегодня ночью, 4 июня, охранники одного из круглосуточных магазинов сообщили в полицию, что обнаружили на территории несовершеннолетнюю, похожую по приметам с пропавшей накануне 12-летней. На место выехали сотрудники полиции, которые доставили девочку в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

В полиции уточнили, что с семьёй будет организована индивидуально-профилактическая работа.