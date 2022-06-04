Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Запад пытается найти компромиссы с Москвой, осознав неэффективность антироссийских санкций и экономический кризис. Об этом 4 июня в издании The Hill пишет Уильям Молони.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — говорится в статье.

Обозреватель выразил мнение, что Вашингтон не смог сплотить весь мир против Москвы. Только 65 стран из 195 удалось настроить на применение антироссийских санкций. Отказались от санкционных мер такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африка и Латинская Америка. По мнению автора публикации, именно эти страны составляют подавляющее большинство населения мира.

Уильям Молони обратил внимание на то, что, возможно, не Россия — самая изолированная сверхдержава мира, а сами США.

Напомним, после начала военной специальной операции России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении Российской Федерации. Призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов обернулись для самих западных стран ростом цен на энергоресурсы и продукты.