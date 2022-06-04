Будапешт, , 18:11 — REGNUM Сегодня, 4 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» сборная Венгрии по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Гарри Кейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

На матч назначена португальская бригада арбитров во главе с Карлосом Диасом. Ассистенты главного судьи — Руй Тавареш и Паулу Суарес.

Стартовые составы команд:

Венгрия: Петер Гулачи, Адам Ланг, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Адам Гадь, Доминик Шобослаи, Андраш Шафер, Жолт Надь, Роланд Шаллаи, Адам Салаи.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Конор Коуди, Джемс Джастин, Харри Магуайр, Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд, Джуд Беллингем, Мейсон Маунт, Джаррод Боуэн, Харри Кейн.