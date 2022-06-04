Лондон, 4 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Как сообщает издание Corriere dello Sport, 29-летний нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», который возглавляет Антонио Конте.

Fifa.com Ромелу Лукаку

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить бельгийского нападающего в аренду в миланский «Интер», если «нерадзурри» заплатят 20 миллионов евро.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.