Донецк, 4 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из РФ на Украину доставлено более 26 тыс. тонн гуманитарных грузов.