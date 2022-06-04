Новокузнецк, Кемеровская область, 4 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка по факту повреждения опоры линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

t. me/skuznetsov_nvkz Ремонтные работы на линии электропередачи в Новокузнецке

«2 июня при выполнении своих трудовых обязанностей уроженец села Шарап Прокопьевского муниципального округа на тракторе совершил наезд на опору ЛЭП, тем самым повредив её, — уточнили в ведомстве — В результате аварийного отключения на территории Новокузнецка оказались обесточены объекты социальной инфраструктуры, котельные, объекты водоснабжения. Кроме того, без электроэнергии остались более 15 тыс. человек».

Отмечается, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

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