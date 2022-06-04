Киров, Калужская область, 4 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Киров Калужской области. Женщина подозревается в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Муж и жена. 1922

По версии следствия, ночью 4 июня подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 26-летним мужем нанесла ему кухонным ножом смертельное ранение в область грудной клетки.

Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение мотива убийства и обстоятельств его совершения.