Москва, , 17:53 — REGNUM Минобрнауки России заявило о готовности работать с иностранными партнёрами. Ведомство подчеркнуло, что поддерживает академическую мобильность студентов и преподавателей российских вузов с дружественными странами.

Павильон Минобрнауки на ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

«Академическая мобильность в вузах — это достояние нашей системы высшего образования и она будет сохранена. Сегодня направления мобильности изменяются. Часть европейских партнёров в одностороннем порядке уже отказались от совместной работы. Однако, национальная система высшего образования остаётся открытой и готова работать со всеми заинтересованными иностранными партнёрами», — говорится в сообщении, опубликованном 4 июня в телеграм-канале Минобрнауки.

В министерстве сделали акцент на том, что академическая мобильность студентов не имеет ничего общего с эмиграцией. После окончания оговоренного периода обучения или преподавания участники программ благополучно возвращаются в свой вуз.