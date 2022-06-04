Рига, 4 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран запланированы на 5–17 июня в Балтийском регионе. Их цель — обеспечить коллективную защиту территории, сообщил 4 июня портал LSM.

(сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall НАТО

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В учениях буду участвовать США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, а также страны-партнёры НАТО Швеция и Финляндия.

«В ходе совместных учений участники продемонстрируют свою готовность обеспечить коллективную защиту в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность и способствуя сдерживанию», — сообщается на сайте вооружённых сил Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 4 июня на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией в момент, когда эти две страны подали заявку на вступление в альянс.