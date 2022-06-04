Турин, Италия, 4 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. 37-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини в ближайшее дни станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающего в МЛС. Об этом 4 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

В прошедшем сезоне Джорджо Кьеллини принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 1 июля 2005 года после перехода из «Фиорентины» за 7,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.