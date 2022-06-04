Москва, , 17:46 — REGNUM Из России на Украину доставлено более 26 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 26 225,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1 103 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки четыре.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.