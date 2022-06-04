Москва, , 17:42 — REGNUM Мировые цены на зерно пошли на спад. Снижение составило примерно 10%, сообщают СМИ.

Зерно

Мировые цены на зерно снизились до уровня апреля после заявления президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если Украина разминирует свои морские гавани.

«Уход судов из портов Чёрного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод», — говорится в заявлении итальянской аграрной ассоциации Coldiretti. В компании отметили, что Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги предложил помощь ВМС страны в разминировании портов на Украине.