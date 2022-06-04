Славянск, Украина, , 17:38 — REGNUM В училище, техникуме, интернате и школах города Славянск в Краматорском районе Донецкой Народной Республики поселились украинские боевики. На городском заводе по производству комбикормов размещены вооружение и военная техника, сообщил 4 июня глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ U.S. Army Europe

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«В школах №5 и №6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода — тяжелое вооружение и бронетехника», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове украинские боевики создали огневые позиции во дворах на улице Астрономическая. Артиллерийские орудия расположили среди жилых домов.