Славянск, Украина, 4 июня 2022, 17:38 — REGNUM В училище, техникуме, интернате и школах города Славянск в Краматорском районе Донецкой Народной Республики поселились украинские боевики. На городском заводе по производству комбикормов размещены вооружение и военная техника, сообщил 4 июня глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове украинские боевики создали огневые позиции во дворах на улице Астрономическая. Артиллерийские орудия расположили среди жилых домов.