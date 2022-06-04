Вольфсбург, Германия, , 17:36 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» вышел из переговоров с «Брагой» по трансферу 22-летнего центрального защитника сборной Португалии Дэвида Кармо.

«Бавария» vs «Вольфсбург» - 2:2 Vfl-wolfsburg.de

Также сообщается, что в подписании Дэвида Кармо заинтересован ряд европейских клубов, а «Брага» готова отпустить своего футболиста за 40 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Кармо, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дэвид Кармо принял участие в двенадцати матчах чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые и одну красную карточки.