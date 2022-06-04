Белово, Кемеровская область, 4 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В кемеровском Белово разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в полиции региона.

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В ведомстве уточнили, что 2 июня 2022 года она ушла на улицу и не вернулась домой.

Рост девочки 150 см. Она была одета в розовую майку, темно-синие легинсы, куртку темно-синюю, кепку зеленую со стразами и черные туфли.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении ребёнка, обратиться в правоохранительные органы.