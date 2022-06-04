Ватикан, 4 июня, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 4 июня заявил, что хотел бы поехать на Украину, но должен дождаться подходящего момента, сообщает агентство ANSA.

Long Thiên Папа Римский Франциск

Понтифик в рамках инициативы «Двор детей» встретился в Ватикане с детьми, среди которых были слепые и слабовидящие, а также несколько беженцев с Украины. Папа Римский проинформировал о намерении встретиться с представителями украинских властей, чтобы понять, возможна ли поездка в страну.

Стоит отметить, в начале апреля папа Римский выразил сомнения по поводу поездки в Киев в ближайшее время.