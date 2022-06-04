Харьков, Украина, 4 июня 2022, 17:27 — REGNUM Огневые позиции созданы во дворах на улице Астрономическая в Харькове. Артиллерийские орудия расположили среди жилых домов, сообщил 4 июня руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Харьков и подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области посетил украинский лидер Владимир Зеленский. После этого он принял решение уволить с поста начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.