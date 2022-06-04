Горно-Алтайск, 4 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Республике Алтай в суд направлено уголовное дело в отношении участника преступной группы, обвиняемого в незаконной рубке леса на 18,8 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

По данным следствия, в ноябре 2021 года семь человек на территории Чойского и Турочакского лесничеств незаконно вырубили 1015 сырорастущих пихт для продажи. Ущерб лесному фонду РФ составил 18,8 млн рублей.

Отмечается, что решения суда обвиняемый будет дожидаться, находясь под домашним арестом. Ему грозить до семи лет лишения свободы.