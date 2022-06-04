Москва, , 17:23 — REGNUM В боях за Северодонецк некоторые подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 90% личного состава. Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения вооруженных сил Украины, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ракетными войсками и артиллерией РФ за сутки поражено 33 пункта управления ВСУ, а также 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ.