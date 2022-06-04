Уфа, 4 июня, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 21-летний центрфорвард «Уфы» и молодежной сборной России U21 по футболу Гамид Агаларов может продолжить карьеру в «Сочи». Как сообщает издание «Евро-Футбол», руководство «Сочи» уже начало переговоры по трансферу футболиста.

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В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий отметился одним голом в ворота «Оренбурга» в матче за сохранения места в РПЛ.

Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Уфой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 6 миллионов евро.