Москва, 4 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Емкости со 100 тоннами селитры и кислоты в Северодонецке приказали заминировать власти Украины. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Киевские власти… приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой», — сказал он.

По его словам, по замыслу властей Украины подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами, общий объем которых превышает 100 тонн, якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил (ВС) России.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников украинских боевиков были сбиты российскими комплексами ПВО за последние сутки.