Новосибирск, , 17:14 — REGNUM В Новосибирской области впервые за два года в очном формате состоится X Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» Www.sibpatriotcentr.ru

Как уточнили в областной администрации, уникальной особенностью в этом году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).

Фестиваль пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе. На мероприятие соберутся любители военной истории, реконструкторы, коллекционеры ретротехники и все, кто увлекается историей. Сейчас завершается подготовка программы.