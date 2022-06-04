Новосибирск, 4 июня 2022, 17:14 — REGNUM В Новосибирской области впервые за два года в очном формате состоится X Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Как уточнили в областной администрации, уникальной особенностью в этом году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).
Фестиваль пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе. На мероприятие соберутся любители военной истории, реконструкторы, коллекционеры ретротехники и все, кто увлекается историей. Сейчас завершается подготовка программы.