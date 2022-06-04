Новосибирск, 4 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области впервые за два года в очном формате состоится X Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Www.sibpatriotcentr.ru Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»

Как уточнили в областной администрации, уникальной особенностью в этом году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).

Фестиваль пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе. На мероприятие соберутся любители военной истории, реконструкторы, коллекционеры ретротехники и все, кто увлекается историей. Сейчас завершается подготовка программы.