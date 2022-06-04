Ереван, 4 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновений оппозиции с полицией возле резиденции премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

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Дело возбуждено по факту организации и участия в массовых беспорядках членами организованного движения «Сопротивление».

«Поддавшись на призывы руководителей движения, участники акции, не подчиняясь законным требованиям полиции, начали массовые беспорядки, забрасывая камнями, металлическими прутьями, бутылками сотрудников полиции, и совершили попытку прорваться через оцепление. Остановить участников манифестации удалось с применением силы», — отметили в следственном комитете Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие в Ереване разбили палаточный лагерь возле стен резиденции премьер-министра Армении Николы Пашиняна и были готовы к столкновениям с полицией.