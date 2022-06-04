Мёнхенгладбах, Германия, , 17:13 — REGNUM Бывший главный тренер «Норвич Сити» и «Краснодара» Даниэль Фарке может возглавить менхенгладбахскую «Боруссию», выступающую в немецкой Бундеслиге. Об этом 4 июня сообщило издание Kicker.

Стадион «Боруссия Парк» Blue-Letter

По информации источника, Даниэль Фарке уже согласовал с «Боруссией» условия трехлетнего соглашение, рассчитанного до конца сезона 2024/25.

Даниэль Фарке и весь его тренерский штаб покинули «Краснодар» 2 марта 2022 года. Контракт с «быками» был расторгнут по обоюдному согласию.

По итогам сезона 2021/22 «Боруссия» из Менхенгладбаха, одержав двенадцать побед, потерпев тринадцать поражений и набрав 45 очков, заняла десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.