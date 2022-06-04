Ньюкасл, Великобритания, , 17:06 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен стал лучшим дриблером сезона в топ-5 лиг Европы. Об этом 4 июня сообщило издание Goal.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

По информации источника, Аллан Сен-Максимен, совершивший за сезон 150 успешных обводок, обошел по этому показателю Килиан Мбаппе, Адама Траоре, Рафаэла Леау и Винисиуса Жуниора.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Аллан Сен-Максимен принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Сен-Максимен выступает за «Ньюкасл» с 2 августа 2019 года после перехода из «Ниццы» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.