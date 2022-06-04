Киев, , 16:59 — REGNUM Ответные удары российских военных подрывают моральных дух боевиков Украины, заявил эксперт из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерик Кейган. Своё мнение он высказал изданию The Washington Post.

Обстрел Mil.gov.ua

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По его словам, дезориентирует количество огневой мощи и взрывов, длительность и продолжительность атак, невозможность отбить удары и большое количество жертв.

«Это невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях», — отметил Кейган.

Один из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимир Погорелый отметил, что российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера.

«Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь», — сказал Владимир Погорелый.

Как сообщало ИА REGNUM, США должны отказаться от поддержки Украины, потому что она лишь усиливает напряжённость в отношениях России и Запада, писало ранее издание American Thinker. Баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, считает обозреватель журнала.