Донецк, , 16:54 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли город Горловка.