Нур-Султан, , 16:49 — REGNUM Член миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Фарход Рахими заявил, что подготовка к предстоящему в Казахстане референдуму по поправкам в конституцию прошла без нарушений.

Казахстан Wassily, Zscout370

«Никаких нарушений не наблюдается, всё идёт по программе, согласно законодательству Республики Казахстан и её обязательствам перед мировым сообществом», — цитирует наблюдателя ТАСС.

Напомним, референдум по вопросу внесения изменений в конституцию Казахстана пройдёт 5 июня. Его проведение инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля.