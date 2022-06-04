Москва, 4 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Руководство московского «Динамо» планирует продлить контракт с 33-летним российским фланговым защитником Сергеем Паршивлюком. Текущее соглашение футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паршивлюк и Араторе

Сергей Паршивлюк выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Сергей Паршивлюк принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.