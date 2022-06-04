Минск, , 16:42 — REGNUM Начался трёхдневный визит в Минск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он прибыл в аэропорт столицы Белоруссии, сообщило ТАСС.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Патриарха встречали патриарший экзарх Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин, вице-премьер страны Игорь Петришенко, уполномоченный по делам религий и национальностей республики Александр Румак и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Визит патриарха Кирилла запланирован на 4–6 июня. В Белоруссии он в том числе намерен встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, провести всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе и совершить литургию в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии. Он назвал это единство особенно важным в современных условиях.