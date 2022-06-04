Донецк, 4 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Вильгельма Пика убит мирный житель, — говорится в сообщении. — Ранее боевики обстреляли учебно-профильный комбинат по этой же улице».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка.

Читайте также: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь снарядов