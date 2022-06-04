Оренбург, , 16:37 — REGNUM В Оренбургской области мошенники выманили деньги у 84-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Всего их добычей стало более 92,8 тыс. рублей. Взамен они пообещали гражданину компенсацию как «ребёнку войны». Размер «компенсации» был заявлен в 538 тыс. рублей. А с пенсионера требовали якобы предоплату.

Затем в течение трёх дней гражданин переводил деньги на некий счёт. А потом звонивший перестал выходить на связь. После этого потерпевший позвонил на «горячую линию» банка, и на ней ему сообщили, что он стал жертвой мошенников.