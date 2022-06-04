Оренбург, 4 июня 2022, 16:37 — REGNUM В Оренбургской области мошенники выманили деньги у 84-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!
Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Всего их добычей стало более 92,8 тыс. рублей. Взамен они пообещали гражданину компенсацию как «ребёнку войны». Размер «компенсации» был заявлен в 538 тыс. рублей. А с пенсионера требовали якобы предоплату.

Затем в течение трёх дней гражданин переводил деньги на некий счёт. А потом звонивший перестал выходить на связь. После этого потерпевший позвонил на «горячую линию» банка, и на ней ему сообщили, что он стал жертвой мошенников.