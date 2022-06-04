Турин, Италия, 4 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» и «Милан» поборются за 23-летнего нападающего лондонского «Челси» и Соединенных Штатов Америки Кристиана Пулишича. Об этом 4 июня сообщило издание Mail Sport.

«Боруссия» (Дортмунд)

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Кристиан Пулишич принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также американец получил две желтые карточки.

Кристиан Пулишич выступает за «Челси» с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.