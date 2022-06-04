Вашингтон, , 16:36 — REGNUM США должны отказаться от поддержки Украины, потому что она лишь усиливает напряжённость в отношениях России и Запада. В итоге это закончится катастрофой. Об этом говорится в издании American Thinker.

Украина Ольга Шклярова, ИА REGNUM

Обозреватель американского журнала пишет о том, что «поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом».

Эксперт считает, что баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы. Она обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В итоге Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой означает ядерную войну и полное уничтожение.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что Запад совершает военное преступление, снабжая Украину оружием. Военные поставки увеличивают риски прямого столкновения США и России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью спецоперации является защита и освобождение населения Донбасса.