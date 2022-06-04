Новосибирск, 4 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 5 по 7 июня при прояснениях сохранятся заморозки 0…-2 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

В городе Новосибирске ночью 5 июня ожидается без осадков. При этом будет дуть северо-западный ветер — 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха — +2… +4 °C, местами на почве заморозки до — 1 °C.

На территории Новосибирской области ночью 5 июня прогнозируется +1… +6 °C, местами заморозки до — 2 °C.