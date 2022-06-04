Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:26 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 4 июня, продолжаются ремонтные работы на линии электропередачи, которую повредил трактор. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Ремонтные работы на линии электропередачи в Новокузнецке t. me/skuznetsov_nvkz

Напомним, в Новокузнецке водитель трактора 2 июня сбил опору линии электропередачи 110 кВ, оставив без света сотни домов и десятки объектов.

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«Весь день специалисты «Россети Сибирь» продолжали ремонтные работы на линии электропередачи 110 киловольт в Новокузнецком районе, — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале. — Уже выставлены две опоры, смонтирован частично провод и изоляторы».

По словам главы города, энергетики продолжат работы завтра, 5 июня, «чтобы как можно скорее восстановить штатную схему электроснабжения потребителей Новоильинского района».