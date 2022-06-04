Манчестер, Великобритания, , 16:25 — REGNUM Как сообщает издание Daily Express, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на 25-летнего атакующего полузащитника сборной Нидерландов Арно Греневельда, который выступает за испанский «Вильярреал».

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Арно Греневельд принял участие в 34-х матчах за «желтую субмарину» во всех турнирах, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Арно Греневельд выступает за «Вильярреал» с 19 августа 2021 года после перехода из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.